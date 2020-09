Sin embargo, cuando la orquesta –también separada por la distancia de seguridad y con mamparas de metacrilato para evitar contagios– salió, una veintena de personas irrumpió en gritos, aplausos sin cesar, silbidos y pataleos para impedir que se celebrara la función. Así estuvieron durante media hora, hasta que los responsables del Teatro Real ofrecieron devolver el dinero de sus entradas si no estaban conformes con las medidas de seguridad. Algunos lo hicieron, pero alrededor de 10 personas decidieron quedarse para continuar con la protesta e impedir que se celebrara la función.

Me siento muy frustrado; este ataque orquestado al Teatro Real puede hacer mucho daño a la institución , señaló el artista mexicano minutos después de la cancelación en entrevista con La Jornada.

Madrid. Se apagaron las luces, entró el director musical, el italiano Nicola Luisotti, cuando una veintena de personas, situada en el anfiteatro, empezó a gritar sin tregua suspensión y seguridad . La protesta, que duró más de una hora, provocó la primera cancelación de una función en la historia del Teatro Real, que además coincidía con el rencuentro del tenor mexicano Ramón Vargas con el público madrileño, en el papel de Riccardo, en Un ballo in maschera, de Giuseppe Verdi.

Tras media hora de discusiones encendidas con los acomodadores llegó un grupo de policías, de refuerzo al servicio de seguridad del Teatro Real, sobre todo porque gran parte del público empezó a reclamar a los que protestaban que permitieran que se celebrara la función, que respetaran el trabajo de los artistas y al público que quería que se levantara el telón.

Una hora después volvió a entrar el director musical, pero la obertura se mezclaba con gritos y pataletas, y así lo mantuvieron en la primera intervención del coro.

Cuando el tenor Ramón Vargas entró al escenario y estaba a punto de cantar, se calló en espera de silencio, pero no lo logró. El público en favor de que se celebrara la función irrumpió en un aplauso cerrado y le gritó palabras de ánimo para que continuara. Así lo hizo e interpretó la primera aria del tenor, La cavatina, la cual finalizó en medio de la bulla. Segundos después el director de orquesta se puso la mascarilla y dijo, por segunda vez en la noche, que así no se podía celebrar la función. El Teatro Real anunció por megafonía que se suspendía la presentación.

Vargas salió del escenario con algunos compañeros que lo abrazaron al verlo muy afectado por la situación. Así lo contó minutos después a La Jornada: “Siento mucha frustración porque parece organizado. Entiendo la inconformidad en el inicio, pero se habló con la gente; sin embargo, había un grupo que tengo la impresión que quería fastidiar al Teatro Real. Me parece que es porque es el único teatro del mundo que está haciendo las cosas de manera impecable y a alguien o a algunos no les gusta esto.

Cuando entré en escena me costó arrancar porque quería pedirles que respetaran nuestro trabajo, y que si no estaban contentos que se fueran y regresaran a otra función. Sobre todo porque la mayoría de la gente sí quería seguir, también porque me preocupa lo que pueda suponer esto para el Teatro Real, que está haciendo las cosas de manera impecable.

Explicó que nunca había vivido nada parecido en su carrera, si acaso en La Scala de Milán, una vez que la orquesta se negó a tocar por una huelga.