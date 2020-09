Fabiola Martínez

Periódico La Jornada

Domingo 20 de septiembre de 2020, p. 9

La violencia contra las mujeres en el país será analizada bajo un nuevo marco académico y jurídico para evitar resoluciones basadas en enfoques políticos, señalaron fuentes del Sistema Nacional que atiende esta problemática. Los especialistas consultados dijeron a La Jornada que se perfila declarar alerta de violencia de género para Chihuahua, solicitada por grupos civiles desde 2016.

La entidad reporta en meses recientes una reducción en feminicidios, comparado con años anteriores, pero persiste con una tasa de 1.20 crímenes en violencia extrema por cada 100 mil habitantes, superior a la media nacional de 0.99.

Especialistas de activa participación en el Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres dijeron que no hay un argumento sólido a partir del cual no se haya decretado la alerta para Chihuahua, más aún cuando el grupo de trabajo que analiza el particular se declaró en sesión permanente desde agosto de 2019.

Igualmente, en enero del año en curso, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), adscrita a la Secretaría de Gobernación, decretó medidas provisionales para la entidad al concluir que se halla establecida la existencia de una situación de riesgo para las mujeres de Juárez, pero también para el resto de ellas en la entidad .

Asesinato de activista

Uno de los detonantes de ese decreto ocurrió en enero pasado, ante el asesinato de Isabel Cabanillas, pintora y activista de 26 años, reconocida por exigir seguridad para las mujeres y quien alertó sobre el incremento de feminicidios en Juárez (14 de enero a julio, en una ciudad con casi 800 mil habitantes mujeres). La organización civil en la que participaba Isabel asegura que durante 2019 hubo 180 feminicidios en esa urbe fronteriza.

La solicitud de alerta de la que podría haber una respuesta positiva en la primera semana de octubre es para cinco municipios (Chihuahua, Cuauhtémoc, Guadalupe y Calvo, Juárez y Parral); de estos, Juárez se encuentra en segundo sitio de la lista de 100 municipios con mayor número de feminicidios en el país, con una tasa de 1.91 delitos de este tipo por cada 100 mil mujeres.

De enero a agosto, la entidad reportó 23 feminicidios, aunque también persisten altos niveles de violencia por razones de género de distintos tipos.

Otras entidades cuyas solicitudes de alerta de violencia de género están en proceso son Ciudad de México, Guerrero (por agravio comparado), Sonora y Tlaxcala.

A escala nacional, durante los primeros ocho meses del año en curso, 645 homicidios dolosos contra mujeres fueron clasificados como feminicidio. En ese punto debe considerarse que tan sólo de enero a julio se abrieron mil 674 carpetas por homicidio doloso contra mujeres.

Por lo pronto, con un nuevo reglamento del funcionamiento del Sistema Nacional en mención, así como lineamientos para los trabajos de sus comisiones, se desahogarán casos pendientes, algunos en esa situación desde el año pasado, pero con antecedentes de petición de organizaciones no gubernamentales de más de cinco años inclusive.