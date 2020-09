Fernando Camacho y Elba Mónica Bravo

Periódico La Jornada

Domingo 20 de septiembre de 2020, p. 9

Integrantes de colectivos feministas realizaron este sábado una marcha, que salió del Monumento a la Revolución y que transitó por diversas zonas del Centro Histórico, para exigir el fin de la violencia de género en México y manifestar su apoyo a los grupos que mantienen tomado uno de los edificios de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Poco antes de las tres de la tarde, alrededor de 40 mujeres –la mayoría jóvenes y con el rostro cubierto– iniciaron su movilización en medio de consignas como somos malas, podemos ser peores , la policía no me cuida, me cuidan mis amigas y señor, señora, no sea indiferente, se mata a las mujeres en la cara de la gente .

Algunas de las manifestantes llevaban mensajes de apoyo al llamado Bloque Negro Okupa, que permanece en la toma de la CNDH, así como mantas en las que recordaban diversos casos de mujeres que han sido víctimas de violaciones graves a los derechos humanos.

Desde el inicio de la caminata de las organizaciones feministas, mujeres policías del agrupamiento Atenea rodearon la marcha y no permitieron que sus participantes salieran de ese encapsulamiento mientras avanzaban.

Debido al plantón que instalaron esta mañana los integrantes del Frente Nacional Anti AMLO sobre avenida Juárez, las uniformadas no permitieron el paso por dicha vialidad, lo cual llevó a las manifestantes a caminar sobre avenida Hidalgo hasta llegar a Eje Central Lázaro Cárdenas, donde dieron vuelta con dirección al sur.

Una de las policías que participó en el operativo fue atendida en una ambulancia por paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas tras recibir algunos golpes de las mujeres embozadas, pero no fue necesario que se le hospitalizara.

La marcha terminó en la Plaza Tlaxcoque, donde las inconformes realizaron pintas en el piso y en una de las paredes de la capilla de la Santísima Concepción, con frases como Vivas nos queremos y México feminicida .

Tras concluir su movilización, fueron acompañadas por las policías hasta la estación Pino Suárez del Metro, donde el contingente se dividió en dos grupos con destino a las terminales de la línea dos, Cuatro Caminos y Tasqueña.