▲ El mandatario federal destacó en Atlixco que las reparaciones son una ayuda, no un crédito, por lo cual la gente no debe pagar nada. Foto Presidencia

Alma E. Muñoz

Enviada

Periódico La Jornada

Domingo 20 de septiembre de 2020, p. 5

Atlixco, Pue., El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que se han invertido 35 mil millones de pesos para atender a damnificados de los sismos de septiembre de 2017 y febrero de 2018 en 11 estados.

A su vez, el comisionado Nacional para la Reconstrucción, David Cervantes Pereda, detalló que se ha concluido con 70 por ciento de las acciones. Aseguró que al finalizar el año no habrá alumnos sin aulas ni familias viviendo fuera de sus viviendas .

Desde el Centro de Atención Múltiple Héctor Manuel Delgadillo Romero, en Puebla capital, informó que 75 por ciento de la inversión se concentra en los cuatro estados que resultaron más afectados: Oaxaca, Chiapas, Morelos y Puebla.

Detalló que a cultura se han destinado 13.8 mil millones de pesos; a educación , 10.4 mil millones; a salud, 4.5 mil millones, y a vivienda, 6.7 mil millones.

El también subsecretario de Ordenamiento Territorial y Agrario explicó que con los bienes culturales y el equipamiento de salud se requieren periodos más largos de trabajo, aunque los inmuebles que sufrieron menores daños ya han sido reconstruidos o restaurados.

Al día de hoy podemos informar que de las más de 55 mil acciones que cuentan con recursos se ha concluido 70 por ciento; se encuentran en proceso 11 por ciento y están por iniciar 19 por ciento.

Se han reconstruido más de 34 mil viviendas, más de 3 mil 500 escuelas, 91 hospitales y centros de salud. Además, se restauraron cerca de 600 templos e inmuebles considerados Patrimonio Cultural de la Humanidad.

Cervantes Pereda aseguró que el Programa Nacional de Reconstrucción, uno de los prioritarios del gobierno, no dejará de contar con recursos hasta que hayamos atendido a todas las personas y todas las comunidades afectadas .

El año que entra seguramente podremos dar por concluida la reconstrucción en los estados donde hubo menos afectaciones y en algunos de los sectores en los que existe mayor avance .

Para el periodo 2019-2020 se destinaron alrededor de 10 mil millones de pesos al programa, monto al que se suman recursos de otras fuentes, como el Fonden, aseguradoras, recursos propios, como es el caso del IMSS y donaciones.

Se ha asumido plenamente la responsabilidad de proteger y garantizar los derechos humanos de las personas y las comunidades; se han seguido los criterios y las normas técnicas para garantizar una reconstrucción segura y en todos los casos se ha respetado la forma de vida de cada comunidad , destacó el funcionario.

Más tarde, al visitar la casa reconstruida de la señora Laura, en Atlixco, el presidente López Obrador expresó su satisfacción por los resultados del programa que, aseguró, es integral.

Destacó el avance en la reparación de viviendas, de centros de salud, escuelas y templos de la época de la Colonia que se están reconstruyendo porque fueron prácticamente destruidos por los sismos .

Afirmó que la inversión son apoyos para la gente, no créditos. “No tienen que devolver nada, es una ayuda a quien lo necesita, porque para eso es el gobierno. Hay gobiernos que dan y hay los que quitan, el nuestro da al pueblo.

No me importa que nos tachen de populistas; si ayudar al pueblo es ser populista, que me apunten en la lista , reiteró.

El Presidente agradeció a la señora Laura por haber permitido realizar un acto público en su casa, debido que no se pueden llevar a cabo en plazas, por la pandemia.