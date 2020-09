Ángeles Cruz Martínez

Periódico La Jornada

Domingo 20 de septiembre de 2020, p. 2

Como coordinadora de enfermería en la zona norte de Ciudad de México del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), a Maribel Rufino Castillo le corresponde vigilar que la atención médica se brinde con calidad y seguridad para pacientes y trabajadores, pero desde hace meses le prohibieron entrar a los hospitales para trabajar. No puede ir ni como derechohabiente . Son indicaciones de las oficinas centrales del instituto que no me quieren más en el puesto , aseguró la afectada.

Así se lo informaron funcionarios del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada (OAD) –ex delegación– Norte, quienes a su vez recibieron la orden de las oficinas centrales del IMSS para que Maribel deje la plaza de confianza que ocupa y regrese a su puesto de base.

Ante su negativa, su jefe inmediato, Héctor Peña, coordinador de Prevención y Atención a la Salud, levantó un acta administrativa por el supuesto incumplimiento de funciones de Rufino. Sin embargo, la trabajadora sostiene que la aplicación del programa Prevenimss en empresas y escuelas no está entre sus responsabilidades, como pretende Peña. Aunque recibió indicaciones, ninguna actividad relacionada con la estrategia se ha realizado a causa de la emergencia por el Covid-19.

Desde 2019 que le encargaron esas labores, Rufino Castillo ha realizado lo que le han indicado y hasta donde ha sido posible por la falta de respuesta y continuidad por parte de otras áreas corresponsables.