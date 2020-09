–La pandemia será…

–Mira –interrumpe el doctor Flores Olague–, como ocurre siempre con pandemias y desastres naturales, éstos no sirven para afinar la reflexión individual y colectiva, por más buenos deseos que haya. Tampoco va a servir para que disminuyan los vicios de un sistema taurino que, repito, hace años perdió el rumbo con respecto a la bravura del toro y de los protagonistas de luces. A los empresarios les sobra ambición y les falta una gestión más sensible y empática con la propia fiesta y con el público que, aunque no sepa, intuye que no vale la pena asistir a un espectáculo que expulsó al dramatismo al expulsar la bravura.”

Me entero por el maestro Rafael Rodríguez Castañeda, anterior director del semanario Proceso, de que la mañana de este sábado 19 de septiembre descansó de decirle sí a la vida Guillermo H. Cantú, destacado empresario, aficionado pensante y agudo ensayista, autor de libros infaltables como Muerte de Azúcar, Silverio o la sensualidad en el toreo, Manolo Martínez un demonio de pasión y Visiones y fantasmas del toreo. Ya habrá oportunidad de extendernos sobre su invaluable aportación a la reflexión taurina esclarecida. ¡Salud, entrañable Memo!