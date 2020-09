Colectivo Morena Chilangos felicita a La Jornada por sus 36 años

l Colectivo Morena Chilangos (Comochi) hace extensivas a todos los trabajadores de La Jornada, que dirige Carmen Lira Saade, las felicitaciones por su 36 aniversario. Periódico convertido en el referente obligado para los lectores ávidos de información, opinión, investigación y análisis, que otorga herramientas para participar activamente en las grandes acciones sociales y transformación de nuestro gran y querido México, y del mundo.

Felicitaciones por sus 36 años de aparición, con gran esfuerzo, largas batallas libradas y ganadas, ¡les deseamos muchos años más!

Colectivo Morena Chilangos(Comochi)

El desplegado de los 650 intelectuales degrada, opina

Quiero referirme al desplegado denominado En defensa de la libertad de expresión . Primero señalo que este escrito degrada y difama a los integrantes de la sociedad, de la cual formo parte, porque supone que los ciudadanos no tenemos memoria y dignidad. Muchas de las 650 personas firmantes de este desplegado avalaron los daños, la represión y los efectos de las políticas que aplicaron los gobiernos neoliberales, por ejemplo; la llamada reforma educativa o la energética, entre otras.

Se beneficiaron de sus resultados, obtuvieron grandes ganancias de las relaciones de subordinación que establecieron con los gobiernos de Felipe Calderón o Enrique Peña Nieto. Ahora se hacen las víctimas y pretenden que se les reconozca su calidad de agraviados. Los que sufrimos los efectos de esas políticas pensamos que no puede haber perdón ni olvido del papel que tuvieron estos supuestos intelectuales en legitimar acciones de gobiernos que nos afectaron a la mayoría de los mexicanos que no gozábamos de los favores del príncipe en esos momentos.

No pretendo avalar todas las políticas del gobierno actual, pero, tampoco aceptar que aquellos que una vez disfrutaron de los privilegios del poder ahora se digan víctimas.

Martín Flores Calixto

Contra la corrupción de agentes de tránsito en Cuatitlán

Alfredo del Mazo Maza, gobernador del estado de México: me dirijo a usted para denunciar los hechos de corrupción que ocurren a diario en el municipio de Cuautitlán de Romero Rubio por parte de los agentes de tránsito, en contra de los automovilistas que circulan por nuestro querido municipio.

Los hechos son los siguientes: este 18 de septiembre mi hija fue detenida con su vehículo por la agente de tránsito Vera Torres, argumentando que no podía circular ese día por restricción ambiental. Se le explicó que habíamos hecho el canje de placas recientemente y que el nuevo número indicaba que verificaríamos hasta noviembre próximo y que nadie nos había indicado que no deberíamos circular los días viernes y sábado y que no contábamos con esta información por ningún medio.