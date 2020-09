Martínez acusó: “a mí no me dicen que con o sin pandemia puedo cobrar más caro o barato, si el permiso de mi barco es para 120 personas me venden un seguro para esa cantidad.

En tanto, Evaristo Angón Villagómez tiene 82 años, vende boletos para paseos en embarcaciones en la bahía de Acapulco, uno de los sectores más afectados por la crisis económica derivada de la pandemia del Covid-19. Aunque al inicio de la contingencia sanitaria tuvo síntomas de coronavirus, el vendedor debe seguir en el trabajo.

Relató que la enfermedad le pegó duro. Al principio tuve dolor de garganta, fui al centro de salud, me dolía la cabeza, tenía mucho escurrimiento, me vio la doctora y me dio pastillas, Dios quiera que no me pase algo grave .

Este sábado por la mañana, con entusiasmo, ofreció descuentos a un grupo de 50 turistas que hace fila en el malecón del puerto, en espera de abordar una de las embarcaciones de recreo que llegan a la isla La Roqueta.

Los visitantes procedentes de la Ciudad de México, estado de México y Michoacán, entre otros, esperan bajo el sol el momento de subir al barco, usan cubrebocas y apenas están separados uno o dos metros entre familias.

Ayer la ocupación hotelera en Acapulco promedió 39.1 por ciento. Dividido por zonas, la Diamante tuvo 40.7 por ciento, Dorada 40.8 por ciento y la tradicional 22.6 por ciento.