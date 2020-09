Juan Manuel Vázquez

Domingo 20 de septiembre de 2020, p. a11

Cuando Alejandro Pájaro Dávila empezó a boxear tenía 23 años. Edad en la que muchos ya se han consagrado como campeones o, al menos, tienen una amplia trayectoria. En su familia no hubo ni herencia ni influjo para que decidiera abandonar los estudios en ingeniería civil y se dedicara al oficio de los golpes. Sólo lo apoyó su hermano mayor, Felipe, también inexperto en la materia, pero decidió cuidarlo y ambos iniciaron un trayecto que cumple casi una década: uno sobre el cuadrilátero; el otro como su mánager.