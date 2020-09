Tuve la oportunidad de compartir con él varias veces cuando fuimos a San Francisco. Simplemente es una leyenda, es increíble escuchar mi nombre junto al de Willie Mays , dijo Pujols sobre la ex figura de los Gigantes. “Es algo que les contaré a mis hijos, nietos y es un legado que vivirá por siempre.

Definitivamente no estaba pensando en sacar la pelota del parque, ocurrió y me parece perfecto cómo salió todo, no fue un jonrón, sino dos , manifestó Pujols a reporteros.

Tras desempeñarse 11 temporadas con Cardenales de San Luis, donde ganó dos Series Mundiales y tres veces el galardón de jugador más valioso de la Liga Nacional, se integró a su actual club en 2012 con un contrato por 10 años.

Con el pase a la postemporada, los Atléticos de Oakland blanquearon 6-0 a Gigantes de San Francisco para continuar en la cima de la División Oeste de la Liga Americana.

El pitcher mexicano Joakim Soria ingresó en la octava entrada para mantener el cero que cerró Lou Trivino. El abridor Jesús Luzardo se adjudicó su tercer triunfo.