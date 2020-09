E

duardo Villegas Megías, secretario técnico, citó en Puebla a los integrantes del Consejo Honorario de la Memoria Histórica y Cultural de México, Cristina Barros Valero, María Isabel Grañen Porrúa, Horacio Franco, Eduardo Matos Moctezuma, Luis Humberto Barjau Martínez, Minerva Margarita Valdez Villareal, Frederic Vacheron Oriol, Carlos Pellicer López y Margarita Valdés González Salas, y sólo acudimos Arturo Beristáin, Beatriz Gutiérrez Müller y yo, quienes nos sentamos en un poético escenario a cielo abierto frente a un público por demás paciente. Estábamos ahí Epigmenio Ibarra y otros participantes en primera fila al lado de Beatriz y frente a nosotros un público de hombres, mujeres y niños que esperaba.

Lo más relevante de esa tarde en Puebla fue, de lejos, el monólogo de Arturo Beristáin sobre Felipe Ángeles, que conmemoraba 100 años de su asesinato, como lo califica Beristáin, al afirmar, con la fuerza que lo caracteriza, que no se puede llamar de otra manera . Eso hizo Carranza con Ángeles, lo asesinó.

“A los 100 años de la muerte de Felipe Ángeles –informa el gran actor, quien además es historiador y cultísimo– montamos en el Alcázar del Castillo de Chapultepec la obra de teatro de Elena Garro, que también llevamos al Colegio Militar, porque Ángeles fue en su tiempo el más destacado de los directores del antiguo Colegio Militar, el de Popotla. En Puebla leí la parte del monólogo de Felipe Ángeles que en realidad es la tesis de toda la obra y la posición política de mi general, quien dijo que hubo en México dos revoluciones: una popular y otra política. La segunda fue la que triunfó, la de Carranza, la de Obregón. La que perdió fue la de Villa, la de Zapata, la social, la de la reivindicación popular, y esa se traicionó por lo que después se convirtió en el PRI que todos rechazamos.

–Arturo, lo que leíste, ¿es un texto histórico?

–Es el texto exacto que Elena Garro usa como prólogo de su obra de teatro sobre el juicio del general Ángeles. No lo escribió ella, es parte de la historia de México.

–Resulta muy impactante.

–Sí, es la tesis por la cual Felipe Ángeles deja la milicia, se va a Estados Unidos y regresa a México para tratar de unir al pueblo mexicano, en ese momento dividido. No era una lucha de clases, sino entre revolucionarios con dos concepciones distintas de la Revolución, por eso las palabras de Felipe Ángeles son tan conmovedoras.

–Arturo, ¿qué ha sido para ti la Compañía Nacional de Teatro (CNT)? Ahí eres el mero petatero, ¿verdad?

–Sería falsa modestia decir que somos todos, pero en realidad, el teatro es un arte colectivo, los actores estamos acostumbrados a ser soldados, a unirnos a los demás. Pertenecer a la CNT es un privilegio y un reto, tiene como fundamente el derecho del pueblo a las bellas artes y la obligación del Estado de dárselo…

–He visto que muchos jóvenes quieren pertenecer a la CNT…

–El privilegio de pertenecer a ella y hacer lo que te gusta es uno de los grandes atractivos de nuestra compañía… Ahí adentro todos hacen lo que aman, y cuando uno hace lo que ama, eso no es trabajo, es realización personal.

–Sé de tus grandes conocimientos de historia; me llamó mucho la atención ver que siendo muy joven representaste a Porfirio Díaz.

–Hice a Porfirio Díaz hace 10 años, en el bicentenario, en la película que filmó Jorge Fons, El atentado, porque él y yo filmamos la novela histórica El vuelo del águila, pero nos corrieron de Televisa…

–¿Por qué los corrieron?

–A él supongo que lo sacaron porque no les gustó la línea que estaba tomando y alegaban en su contra que era lento, pero en realidad la razón fue política. Cuando Televisa corre a Jorge Fons, me corren a mí; yo hacía a Porfirio Díaz joven y llaman a Humberto Zurita, gran amigo y gran actor; lo quiero bien, él hace el papel. Veinte años más tarde se filma la película; ahí ya no hice a Porfirio Díaz joven, sino viejo, cuando el atentado, que fue a principios del siglo XX…

–¿Ya era grande Díaz?