Vargas explicó su experiencia durante el confinamiento: “Hay que ser precavidos, pero no miedosos, mucho más en medio de esta pesadilla que está fulminado las vidas de tantas personas y los trabajos de otras más. Tengo muchos amigos que me dicen que han tenido que dedicarse a otras cosas y dejar de cantar, porque les han cancelado contratos para los próximos dos años. El arte siempre ha sido el último vagón del tren, y ahora lo estamos evidenciando; además, en una época en la que hemos visto cómo el confinamiento sin arte hubiera sido un desastre, sin películas, sin óperas, sin música, sin literatura. Nos hicieron la mejor compañía. Somos necesarios, pero estamos olvidados.

Madrid. Ramón Vargas, uno de los grandes tenores mexicanos de las décadas recientes, vivió momentos duros, muy duros , durante el confinamiento por la pandemia del Covid-19; no sólo por ver la derrama trágica que generaba en el mundo, sino porque también iba dejando sin poder ejercer su vocación a miles de músicos y artistas. Por eso celebra con efusividad su regreso a Madrid, al Teatro Real, este domingo, después de 21 años, para interpretar el papel de Riccardo en Un ballo in maschera.

“Es una situación difícil porque los cantantes estamos sin trabajo, también los artistas escénicos. A los que están en una orquesta o en un coro de fijo, por lo menos les pagan. Nosotros estamos indefensos, sin nada. A lo mejor hay algunos artistas que tienen ingresos muy superiores que pueden aguantar, pero la mayoría de nosotros vivimos de nuestro trabajo, vivimos bien, pero no somos ricos. Es angustiante.

Mi experiencia en el confinamiento fue muy dura. Yo estaba en Los Ángeles y me cancelaron la última función del Roberto Devereux. Así que primero fue complicado llegar hasta Viena y reunir ahí a toda mi familia. Ahí nos pasamos los cuatro encerrados; hubo una época en la que me sentía muy mal y hasta pensé que me había contagiado. Pero me hice las pruebas y no fue así. Tenía dolor de huesos, me dolía la cabeza, tenía un cansancio terrible, así que decidí aislarme en mi estudio para evitar contagios. El caso es que no me dio , explicó.

Vargas reconoció que el personaje que le hubiera gustado mucho cantar durante su carrera es Otello, que el que más felicidad le ha dado en un escenario es Nemorino, de El elixir de amor, pero que el que más le gusta por sus cualidades humanas es Edgardo, de Lucía de Lammermoor.

En México hay talento pero pocas escuelas

Sobre la situación de la ópera en México, Vargas explicó que hay mucho talento, pero existe una tradición joven y pocas escuelas, aunque se ha mejorado mucho en los años recientes, de verdad, mediante las instituciones públicas y gente que ha aportado para que se preparen los cantantes, pues no sólo hace falta tener voz, sino que hay que convertirla en cantante .