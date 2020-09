C

on el decidido y entusiasta apoyo del secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard en la conferencia mañanera del pasado 30 de abril, la Fundación Mexicana para la Salud (Funsalud) –abierto think thank promotor de reformas sanitarias neoliberales pro mercado– se solidarizó con el gobierno federal en su lucha con-tra el Covid-19 instrumentando la iniciativa Juntos por la Salud que suministra equipo de protección a los profesionales de la salud ( kits) que atienden directamente la pandemia del Covid-19 y en el que participan 750 empresarios agrupados en 27 comités estatales, así como universidades privadas (Guillermo Torre/TecSalud), públicas (Germán Fajardo/Facultad de Medicina, UNAM) y Fundación BBVA/Bancomer.

La iniciativa reunió 900 millones de pesos para comprar kits que serán distribuidos en 24 entidades federativas y 51 hospitales. Héctor Valle, de Funsalud, comunicó que, además, se apoyará con donativos como transporte, hospedaje (Grupo Posadas, City Express) y alimentación (Nestlé).

Durante los pasados 23 años del periodo neoliberal, el mediático altruismo de la fundación Teletón justo correspondió con la premeditada estrategia tecnocrática para desfinanciar estratégicamente el sector salud. Pero en la conferencia mañanera del 12 de mayo pasado, el titular de Relaciones Exteriores facilitó la firma de un convenio que permite utilizar sus 23 instalaciones reconvertidas de primer nivel –en toda la República– para atender la pandemia, de acuerdo con las prioridades que marque cada gobierno estatal, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, IMSS, Issste, Insabi y Ssa.

Según Ebrard, esos 23 centros que disponen de la infraestructura, el equipo y el personal van también a contribuir para atender la emergencia en Coahuila, Chiapas, Durango, estado de México, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Sonora, Veracruz, Baja California Sur, Ciudad de México, Guanajuato, Guerrero, Oaxaca, Puebla y Ciudad Nezahualcóyotl.

Es claro que el canciller no está suficientemente informado de los actores que generaron la devastación sectorialy que exigieron que la 4T active hoy modificaciones constitucionales que garantizan el derecho a la salud.

La historia parece repetirse. Después del periodo 2000-2005 en el que López Obrador gobernó la hoy Ciudad de México, el actual canciller asumió el mismo cargo y, lamentablemente, designó como secretario de Salud (Sedesa) al doctor Armando Ahued, quien se mantuvo en el cargo 10 tristes años (2008-2018)

¿Saldo? El peor nivel de devastación sanitaria y precarización laboral den-tro de los largos 23 años que los gobiernos de izquierda se han preservado en el gobierno de la capital de la República: Cárdenas, López Obrador, Ebrard y Sheinbaum.