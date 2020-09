Afp, Reuters, Sputnik y Ap

Periódico La Jornada

Sábado 19 de septiembre de 2020, p. 19

Washington. El gobierno de Estados Unidos publicó recomendaciones controvertidas, según las cuales no es necesario hacer pruebas a aquellos que han estado expuestos al Covid-19 y que no presentaran síntomas, mismas que fueron criticadas cuando se publicaron el mes pasado, reportó el diario The New York Times.

Los expertos en salud en ese momento presionaban para que se hicieran más pruebas para ayudar a rastrear y controlar la propagación del coronavirus, que hasta ayer dejó 198 mil 469 muertos y 6 millones 720 mil 477 casos confirmados, de acuerdo con un conteo de la Universidad Johns Hopkins, siendo la nación más afectada por la pandemia en el mundo.

El Times publicó el jueves, con base en documentos oficiales y testimonios de funcionarios anónimos, que la recomendación fue divulgada en el portal de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) a pesar de sus serias objeciones .

“El Departamento de Salud y Servicios Humanos hizo la rescritura y luego la ‘colocó’ en el sitio web público de los CDC, burlando el estricto proceso de revisión científica de la agencia”, destacó el rotativo.

Un servidor federal dijo al diario que el documento provenía del Departamento de Salud y Servicios Humanos y del Grupo de Trabajo sobre el Coronavirus de la Casa Blanca. Esa política no refleja lo que mucha gente en los CDC creeque debería ser la política , añadió.