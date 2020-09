Los avances en lo que va de esta administración son muy importantes, no sólo en lo que es la obra de reconstrucción de escuelas y viviendas y demás, también ha habido un cambio muy importante en la forma de hacer la reconstrucción. Cuando entramos, encontramos mucha desesperanza, mucho malestar. La gente pensaba que ya lo que había hecho el gobierno anterior era todo, y que ya no había posibilidad de resolver su problema .

La gestión de Rosario Robles (ex titular de la Sedatu, actualmente recluida por presuntos desvíos de recursos públicos) nos dejó mucho desorden. La gente que se había acostumbrado a hacer gestiones de los programas, no sólo de éstos, sino de todos. Volverse intermediarios y lucrar con la necesidad de la gente era la constante, y la reconstrucción no escapó a ello, además nos consta que hubo negligencia, no se asumió con la responsabilidad debida. No había realmente un programa .

No había información clara de qué se había hecho, y qué faltaba. Sí hemos tomado en cuenta la información que nos dejaron, pero sabiendo que era incompleta, imprecisa. Nos decían que había obras con tanto avance, y realmente no era ese, o que se entregaron tantos apoyos de tarjetas, y luego vimos que había gente que nunca recibió el apoyo o gente que tuvo una afectación fuerte en sus viviendas y solo les dieron 15 mil pesos. Eso lo hemos ido conociendo, trabajando directamente en el territorio, con la gente, con las comunidades escolares y con las familias afectadas .

Sobre los hospitales afectados en diversos grados, fueron unos 200 en el país. El IMSS ha contado con recursos propios para avanzar en la reconstrucción, fueron 17 hospitales, y vamos como a la mitad de esta reconstrucción. No hay casos del IMSS no atendidos, y logramos hacer las demoliciones y estamos en proceso de reconstrucción .

La Sedatu es la coordinadora del programa de reconstrucción, pero trabaja en conjunto con diversas secretarías e instancias, entre ellas la Comisión Nacional de Vivienda, el IMSS, las secretarías de Salud y Educación (por medio del Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa) y el INAH y la Dirección Generalde Sitios y Monumentos del Patrimonio.