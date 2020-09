Laura Poy Solano

Periódico La Jornada

Sábado 19 de septiembre de 2020, p. 11

La Comisión Metropolitana de Instituciones Públicas de Educación Media Superior (Comipems) informó que de los 302 mil 709 adolescentes que se registraron para el concurso 2020 para el ingreso al bachillerato, 16 mil 433 no acudieron al examen en agosto pasado, lo que representa un incremento de 6 mil 874 aspirantes en comparación con los que no se presentaron en 2019, por lo que aumentó de 3.1 a 5.4 por ciento la cifra de quienes no acudieron a ser evaluados.

De acuerdo con los resultados del concurso, que se realizó en condiciones inéditas por la pandemia del nuevo coronavirus, 255 mil 218 aspirantes (89.2 por ciento) obtuvieron un lugar en una de las opciones que seleccionaron, mientras 31 mil 53 (10.8 por ciento) se clasificaron como Con Derecho a otra Opción (CDO), quienes podrán realizar su proceso de inscripción en planteles que aún cuenten con lugares disponibles del 18 al 24 de septiembre.