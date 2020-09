Néstor Jiménez

De cara a las elecciones de 2021, Morena debe hacer un análisis profundo de quiénes serán sus candidatos y, antes de las postulaciones, se requiere implementar cursos de inducción y de los valores de este partido para que se comprometan a seguirlos, planteó Yeidckol Polevnsky, quien busca la dirigencia nacional del partido.

En entrevista con La Jornada antes del nuevo fallo del Tribunal Electoral que ordena al Instituto Nacional Electoral (INE) modificar la convocatoria para el proceso en Morena, Polevnsky sostuvo que las propuestas que piensa para el partido las presentará una vez que el órgano electoral aclare los detalles de la encuesta final con la que se definirá la presidencia partidaria, pero expuso la necesidad de una modificación estatutaria sobre todo encaminada a que los abanderados externos asuman los ejes ­morenistas.

La actual secretaria general del Comité Ejecutivo Nacional morenista reconoció que el presidente Andrés Manuel López Obrador seguirá siendo un factor preponderante en la simpatía con Morena.

Obviamente, el Presidente de la República es un factor preponderante para la votación en favor de nuestro partido, definitivamente. El Presidente tiene toda la simpatía, ganamos con 53 por ciento del padrón, y después creció.

Si López Obrador fuera candidato el próximo año, agregó, ganaría con mayor contundencia que en 2018, ¿y si esto va a influir en las próximas elecciones?, seguro que sí, porque tenemos una historia común, él es el fundador del partido .

Polevnsky reprobó que algunos aspirantes que buscan la dirigencia del partido se hayan registrado sin estar en el padrón oficial de integrantes, y consideró que no se debe permitir que, de buenas a primeras, llegue gente que no ha sido ni militante ni ha participado ni conoce al partido, y de repente quiera aparecer en escena .

Tras recordar que en su corta historia, Morena nació como partido minoritario y de oposición, señaló que luego del triunfo en las elecciones presidenciales necesita tomar un rumbo distinto.

“Tenemos gente dentro de nuestro partido que todavía no ubica y no concientiza que ya ganamos, que somos el partido en el poder. Muchos compañeros añoran y preguntan: ‘¿Por qué no salimos a marchar?’, pero marchábamos cuando éramos oposición. Podemos hacerlo en algún estado donde seamos oposición si algún gobernador comete una falta grave, pero la posición, siendo gobierno, debe ser absolutamente otra.”