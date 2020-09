Al tiempo en que aparecen 650 firmas de personas que ejercen servicios culturales y políticos, pidiendo que la transformación de México no cuente con voz propia, aparecen por otro lado y sin publicidad más de 2 millones de firmas de personas que quién sabe a qué se dediquen o si estén desempleadas, que piden que la transformación de México tenga raíces para que el árbol sea fuerte (sustentabilidad, se llama). Difícilmente a las primeras les interesará saber quiénes fueron las segundas y cómo y por qué produjeron tanta cultura y política sin que se les pagara por ello. Pero tal vez deberían de interesarse porque, a no dudar, dialogarán libremente y mucho en el futuro y es bueno conocerse y, a fin de cuentas, ¿qué tal que la libertad de expresión sirva para construir enemistades francas entre iguales?

Jesús Abraham Guerrero Hernández

Sentido adiós a Octavio Navarrete Gorjón

El 18 de septiembre falleció en su natal Coyuca de Benítez, Guerrero, Octavio Navarrete Gorjón por un infarto fulminante. Escritor, cronista de su pueblo, integrante del equipo de investigación documental de la Comverdad y víctima de desaparición forzada transitoria en la llamada guerra sucia. Fue llevado a la cárcel clandestina conocida como Casa del Tigre.

Esperamos que su partida le permita encontrarse con entrañables amigos, como Arturo Gallegos Nájera, quien fuera nuestro coordinador de investigación regional, y otros que habitan en la dimensión a donde se dirige.

Sea éste un homenaje fraterno al compañero y nuestra solidaridad a la compañera Hilda Navarrete Gorjón, comisionada de la extinta Comverdad, así como sus demás hermanas y familiares.

José Enrique González Ruiz, Pilar Noriega García, Arquímedes Morales Carranza y Nicomedes Fuentes García

Y nunca le revisaron los dientes...

Sobre el Banfield, donde dicen que su principal eje y acción es la salud y vida de las mascotas. Por supuesto que no. El dinero, seguro, es su motivación.

Yo estuve en su hospital cuando lo inauguraron y viví una experiencia decepcionante. Lo que me ofrecieron al llegar fue comprar un seguro, antes que otra cosa. Pedí sólo una consulta por sus dientes en ese momento y me pasaron hojas y hojas para llenar.

El lugar estaba vacío y luego de un buen rato me pasaron a un consultorio donde un médico me interrogó sobre el animal y le respondí a todo, a pesar de estar todo en el cuestionario que llené y le pedí que revisara el problema de sus dientes, porque ya afectaba uno de sus ojos. No lo hizo. No se acercó al perro. Me dijo espere...

Luego llegó otro que sin siquiera tocarlo me preguntó si estaba castrado y vacunado y le respondí que lo había puesto por escrito y dicho al otro médico. Ah! es que no lo asentaron… Quiero que revisen sus dientes, repetí, pero me preguntó: qué puedo hacer por el perro? Muy molesta le contesté que nada, era evidente que no querían hacer nada. Y no hizo nada. Me salí, no sin antes pagar un alto precio por ninguna atención. ¿Es eso profesionalismo y entrega?

Elena Arenas Dupin