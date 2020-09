A pesar de que algunos de los procedimientos podrían justificarse en los problemas documentados en los registros, las mujeres no dieron su consentimiento o no tenían conocimiento pleno, lo que genera graves problemas éticos y legales, informaron expertos.

Houston. Una revisión de la Ap a los registros médicos de cuatro inmigrantes detenidas y entrevistas con sus abogados confirmaron acusaciones de que el cirujano Mahendra Amin –un ginecólogo que fue vinculado a versiones de practicar histerectomías no consentidas a migrantes en Estados Unidos– realizó cirugías y otros procedimientos que las inmigrantes nunca solicitaron o no comprendían en su totalidad.

Amin ha realizado cirugías y otros tratamientos ginecológicos a por lo menos ocho de las mujeres que han pasado por el Centro de Detención del condado de Irwin desde 2017, incluso una histerectomía, dijo Andrew Free, abogado de derechos civiles y migratorios que trabaja con otros colegas para investigar los tratamientos médicos realizados en el lugar.

Hay indicios de que existe una falta sistémica de consentimiento informado y legalmente válido para realizar procedimientos , declaró.

La revisión hecha por The Associated Press no encontró evidencia de histerectomías masivas en el centro de detenciones, como se dice en una denuncia presentada por una enfermera.

México investiga: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la embajadora Martha Bárcena investiga la denuncia sobre posibles histerectomías masivas, practicadas sin el conocimiento de las afectadas en un centro de detención de migrantes en Estados Unidos. Afirmó que la diplomática le informa sobre la situación.