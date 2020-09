El segundo. Ya en el gobierno, las cosas se complican. En el primer año se cometen muchos errores. La presión de poderosos intereses busca reposicionarlos. La injerencia destructiva de Donald Trump en la política mexicana: sea la migración ilegal, el comercio bilateral, el tráfico de drogas u otro factor. El crecimiento económico se contrae, la inseguridad no cede y el combate a la corrupción aún no logra cuajar en actos irreversibles contra la impunidad. Es tiempo para que AMLO abra el segundo sobre que tiene escrita una frase: sacude al sistema. Los grandes proyectos como el Tren Maya, el aeropuerto Felipe Ángeles, el ataque sistemático a la burocracia de Estado, la política de austeridad, la confrontación con los organismos autónomos apuntan en esa dirección.

¿Y quién le entregó los sobres? No se me ocurre que lo haya hecho ningún ex presidente. Entonces, permítanme conjeturar. De existir tales tres sobres, los hizo el propio AMLO para recordarse los ritmos de su estrategia política.

La consulta. Creo mucho en la consulta popular como un mecanismo complementario en las democracias. Me parece que en la siguiente legislatura deberían revisarse las modalidades de las consultas para mejorarlas y hacerlas menos restrictivas. Pero, enjuiciar en la plaza pública a personas, así sean impopulares como los ex mandatarios, puede sentar precedentes funestos para la democracia. Para muchos constitucionalistas esa iniciativa es, además, contraria a la Constitución, y esperan que la Suprema Corte falle en ese sentido. No creo que el presidente López Obrador lo ignore. En consecuencia, se podría también conjeturar que el propósito podría ser otro. ¿Las próximas elecciones? Desde luego que sí, pero con una oposición tan frágil y el nivel de popularidad del Presidente tan alto, no creo que corra riesgos el actual gobierno de perder el Congreso ni algunas gubernaturas significativas en 2021. El riesgo mayor es, en cambio, la enorme fragmentación partidista. Gobernar con mayorías fragmentadas y convenencieras implica un enorme reto político. Desfondar la narrativa neoliberal. Creo que la campaña contra los ex presidentes es más bien la contra-narrativa contra el neoliberalismo, sobre todo en el ámbito cultural. Peligrosa apuesta.

AMLO busca reconstruir el país y refundar el Estado mediante un nuevo régimen cuyos rasgos nadie conoce bien. Despuntan algunos temas, dos de los cuales son preocupantes para mí: el antielitismo y el rechazo a formas de intermediación política y social consustanciales en cualquier democracia liberal. Retomaré estos temas en mi siguiente entrega.

http://gustavogordillo.blogspot.com/

Twitter: gusto47