Pablo Espinosa

Periódico La Jornada

Sábado 19 de septiembre de 2020, p. a12

Mozart amaba jugar: con las palabras y con las notas musicales. Su compañera de juegos era Constanza, su esposa. Eran espíritus libres, grandes aficionados al juego y poseedores de una mesa de billar en casa. Además de jugar con Constanza, también lo hacía con su hermana, Nannerl y con sus amigos; jugaba a los dados y compuso partituras como resultado del azar, de las combinaciones numéricas que estos ofrecían al ser arrojados. Quien conoce a Mozart sabe de su amor por el juego. Y si ese conocedor es uno de sus intérpretes, estamos frente a uno de los mejores músicos mozartianos: señoras y señores, con ustedes Armando Corea, mejor conocido como Chick Corea. Chicoría, para los amigos, pues también nos gusta jugar, como Volfi Mozart, con las palabras, con la música y sobre todo con la música de Mozart, el mejor de los juguetes.

El nuevo disco de Chick Corea se titula Plays, y su contenido acusa juegos a mares.

No se llama Play porque ya en 1992 había titulado un disco con ese nombre, así que ahora, como buen jugador, solamente añadió una ese para seguir en el juego.

Play significa tocar un instrumento y al mismo tiempo significa jugar.

Mozart es el compositor que mejor entendió el concepto cultural, filosófico y humano del juego, del jugar. De hecho, hubo una época en que muchos bienintencionados intentaban halagar a los demás y les ponían Eine Kleine Nachtmusik y decían que era Una pequeña serenata nocturna , cuando la palabra serenata no aparece por ningún lado en el original en alemán. Eso era lo de menos; el problema es que se referían a la alegría, el candor, el juego y demás propiedades nutritivas de la música de Volfi, e incurrían en el catastrófico epíteto infantil , pero quitándole todas sus virtudes: la libertad, la inteligencia, la sonrisa plena y, cargando los dados, válgase la jugada, digo la expresión, deslizaban el sentido peyorativo que muchos suelen dar a esa palabra ( no seas infantil , esa es una infantilada …).

Ser niño es lo máximo. Mozart lo fue durante 35 años. Muchos lo intentamos todos los días. Porque ser niño es ser inteligente, brillante, luminoso, libre, feliz.

A sus 75 años, don Armando Anthony Corea, Chicoría, es feliz. Esa es la razón por la cual entiende a la perfección a Mozart y es, en consecuencia, uno de sus mejores intérpretes, en el mar de extraordinarios músicos mozartianos.

Su nuevo disco, Plays, está dedicado no sólo a Mozart sino a muchos compositores, todos ellos sus favoritos, pero la pieza inicial de este disco doble es tan, pero tan buena, que vale por todo el álbum: una lectura maravillosa del segundo movimiento, Adagio, de la Sonata Doce de Mozart. Es de lo mejor que se ha grabado de Mozart en muchos, muchísimos años.

Mozart es uno de los amores mayores de Chicoría. Recomiendo ahora y aquí un disco imprescindible: The Mozart Sessions, que grabó en 1996 con otro experto en juego y en Mozart: Bobby McFerrin, quien a su vez emite algunos de los mejores pasajes mozartianos de la historia, todos ellos propios del arte de la improvisación, especialidad también de Robot McFerrin, como gusta en llamarse a sí mismo en broma don Bobby.

En ese disco imprescindible, The Mozart Sessions, Chick Corea interpreta las partes solistas de los Conciertos 20 y 23 de Mozart, mientras Bobby McFerrin empuña la batuta al frente de la Saint Paul Chamber Orchestra y, antes de comenzar cada uno de los dos conciertos, hace sonar la orquesta que anida en su garganta: emisiones en el más puro tono contratenor con el espíritu mozartiano a todo aliento y amor.

Ellos dos, precisamente, don Chicoría y don Bobby, son los autores del disco Play, que publicaron en 1992 y que conjunta los otros rasgos distintivos de toda la música de Chick Corea: su amor por el espíritu de la música española, en particular el flamenco, pero no el quejío, sino el arrebato; su inconfundible toque latino, con su sello de la casa, el tema omnipresente de su pieza Armando’s Rhumba; su tono siempre festivo, transparente, animado; su afición por el bossa nova, en particular por la música de su tocayo Antonio Carlos Jobim y, al final, pero no a lo último: su pasión, su amor por el juego.