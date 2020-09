D

e nuevo, aludo al espléndido trabajo de musicalización fílmica que ha estado realizando el director de orquesta español Ángel Gil-Ordóñez, quien en semanas recientes se ha dedicado a exacerbar gozosamente mi triple vicio de música, cine y música de cine. Comento ahora su envío del documental The City (La ciudad, 1939), notable filme por sus méritos narrativos y notable también por ser la película que significó el inicio de la carrera de Aaron Copland como compositor de música para la pantalla.

The City fue realizada bajo los auspicios del Instituto Estadunidense de Planificadores, con dirección de Ralph Steiner y Willard van Dyke. En más de un sentido, La ciudad es un filme que guarda numerosos puntos de contacto con El arado que abrió la llanura y El río, cuyos soundtracks renovados (igual que el de Redes) ya reseñé aquí. En este caso, se trata de una descripción, de perfiles dramáticos y potentes, del crecimiento desordenado de las ciudades estadunidenses, de nuevo en aras de la explotación (de hombres, tierras y recursos), la industria, el comercio, la expansión y el enriquecimiento. Después de la descripción del hacinamiento, la decadencia, la destrucción, la enfermedad y la pobreza que genera ese crecimiento acromegálico, viene la reflexión; el filme propone la necesidad urgente de repensar las ciudades, rediseñarlas y reconstruirlas en una proporción más humana y más manejable, todo ello con miras a un (¿utópico?) desarrollo armónico, orgánico y sustentable.

El filme de Steiner y Van Dyke se inicia en el ámbito rural equilibrado y feliz del pequeño villorrio campirano. Se hace énfasis en el trabajo, en los productos, en la mano del hombre que los crea. De ahí a la industrialización masiva hay un paso, y ese paso conduce sucesivamente al consumo demencial, a la polución, al hacinamiento, la vida veloz y frenética, la violencia, la exclusión y la destrucción del entorno. ¿La solución? Fundar, desde cero ciudades nuevas para una nueva vida y una nueva sociedad. Fue éste uno de los proyectos más controvertidos del New Deal rooseveltiano, y en una primera fase dio origen a tres ciudades modelo, una de las cuales, Greenbelt, en el estado de Maryland, es perfilada en los tramos finales del filme La ciudad. El tema es de enorme y fascinante complejidad, pero baste decir que las conclusiones de la película pueden ser vistas como glorificación del suburbio estadunidense. Una glorificación que algo tiene de tramposa, cuando lo último que dice el narrador es: The choice is yours. ¿De verdad, las masas empobrecidas de las ciudades pueden elegir mudarse a los suburbios?