Destacó que el país avanza en tiempo y forma, por lo que mañana (hoy) se va a remitir el documento correspondiente con base en lo que toca y en la calendarización . Recordó que la iniciativa Covax, que encabeza la OMS, pretende asegurar el acceso a los diferentes tipos de inmunológicos que se están desarrollando .

Pendiente, definir los gastos para el biológico

No obstante, indicó que aún no hay ninguna vacuna que haya entrado a fase de producción, por lo que no se tiene una expectativa de la cantidad de dosis que se van a tener disponibles ni mucho menos la fecha en que esto pueda ocurrir. Todavía en Covax no se habla de una fórmula en particular, ya que la plataforma nos da acceso a todos los fármacos que estén disponibles para su adquisición .

Sobre los recursos que México comprometerá como anticipo para acceder a alguna de las vacunas, señaló que en los próximos días se podrá tener ya los datos específicos de lo que México suscribió.