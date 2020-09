César Arellano García

El juzgado quinto de distrito en materia de amparo y juicios federales, con residencia en Toluca, estado de México, admitió a trámite la demanda de amparo que promovió Frida Martínez Zamora, ex secretaria general de la extinta Policía Federal (PF), contra la orden de aprehensión por el delito de delincuencia organizada con la finalidad de cometer operaciones con recursos de procedencia ilícita. Sin embargo, el juzgador no le otorgó la suspensión, ya que la ex funcionaria no lo pidió.

El juez federal dio de plazo 15 días para que la Fiscalía General de la República (FGR) entregue un informe justificado sobre la orden de captura que solicitó en su contra, pero no sólo eso, sino que pidió al juez de control con residencia en el penal del Altiplano, quien libró el mandamiento judicial, para que notifique su fallo.