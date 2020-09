“Si no nos quieren donar, no nos donen. No nos estén echando en cara ni la ayuda ni el apoyo, porque no lo necesitamos. ¿Por qué ahora nos echan en cara algunos grupos de que gracias a ellos (se hizo la toma). No, aquí fuimos todas. Y si quieren, auditamos mis cuentas y se las entrego en sus manos. Si el Bloque (Negro) quiere que le entregue dinero, se lo entrego, porque no he tocado un peso”.

Erika Martínez –quien no pudo entrar a la reunión de ayer por no estar en una lista de personas autorizadas para ingresar, pese a que ya había sido invitada por funcionarios federales– consideró que si Zamudio ya se deslindó públicamente de los colectivos feministas que participan en la toma, éstos ya tendríamos que ser punto y aparte y ahora pedir que también nosotros seamos escuchadas. Ojalá (Zamudio y sus simpatizantes) sí se vayan y nos dejen trabajar en paz, porque nos puso en contra a las familias .