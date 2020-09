Arturo Cano y Rubicela Morelos

Enviado y Corresponsal

Periódico La Jornada

Viernes 18 de septiembre de 2020, p. 5

Amilcingo, Mor., En el centro de la comunidad hay una escuela primaria que fue bautizada con el nombre del héroe local: Samir Flores Soberanes, fundador de la radio comunitaria Amiltzinko y delegado del Congreso Nacional Indígena. En la pared, un mural de Emiliano Zapata, y en el portón, el rostro de Samir con una leyenda: La lucha sigue .

Flores fue asesinado a balazos el 20 de febrero de 2019, a las puertas de su casa en Amilcingo, municipio de Temoac. Como era un destacado opositor al Proyecto Integral Morelos (PIM), sus compañeros consideran que se trató de un crimen relacionado con su lucha. Hasta la fecha, dicen, no hay ningún avance en las investigaciones.

Diez días antes de su asesinato había participado en las protestas contra la termoeléctrica en Cuautla, durante un acto del presidente Andrés Manuel López Obrador. La nota de esa fecha en este diario registró las palabras del jefe del Ejecutivo, quien insistía en que se llevaría a cabo una consulta (que efectivamente se realizó, con la oposición y boicot de algunas comunidades, los días 23 y 24 de febrero, cuyo resultado fue 60-40 en favor del proyecto).

A los gritos de ¡Agua sí, termo no! , el Presidente respondió: “¿Y qué les gustaría a esas empresas, radicales de izquierda? –que para mí no son más que conservadores–, si no se utiliza la termoeléctrica de una empresa de la nación, tendríamos que seguir comprando la luz a las firmas extranjeras. ¿Saben cuánto se pierde al año si no opera esa planta?, ¡4 mil millones de pesos!” (nota de Alonso Urrutia, 11/02/2019).

Pobladores de Amilcingo compartieron un video de su noche de Grito de la Independencia. Bajo una carpa enorme, el acto –donde los cubrebocas brillan por su ausencia– se convirtió en una protesta contra el gasoducto que pasa por la comunidad. Una oradora hablaba de la avaricia de empresas españolas que encuentran las puertas abiertas por los políticos y que compran nuestros terrenos a un precio irrisorio y afectando nuestros ejidos .

El anuncio presidencial también ha echado a andar a autoridades ejidales y pobladores que están en favor del proyecto. Por ejemplo, este domingo están convocados los ejidatarios de Tenextepango. En el orden del día, firmado por el comisariado ejidal, se lee: proyección de conferencia matutina del 10 de septiembre, retiro del amparo, retiro del plantón .

Agotaremos todas las vías

El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) dio a conocer que “la defensa legal contra el Proyecto Integral Morelos (PIM) interpuso cuatro incidentes de violación a las suspensiones de amparo contra el Presidente de la República, el director de la CFE y la directora de la Conagua. Esto, tras el anuncio del Ejecutivo de que ya no hay problemas legales y que la termoeléctrica de Huexca comenzará a funcionar en diciembre próximo.