César Arellano y Angélica Enciso

Periódico La Jornada

Viernes 18 de septiembre de 2020, p. 3

El juzgado quinto de distrito en materia civil del primer circuito desechó la demanda que promovió el ex candidato presidencial Ricardo Anaya por daño moral contra el ex director de Petróleos Mexicanos Emilio Lozoya Austin, ya que se declaró incompetente al considerar que se debe tramitar ante un tribunal local y no federal.

Se desecha la presente demanda con el fin de que se presente ante la autoridad jurisdiccional legalmente competente y se pone a disposición de la actora con sus anexos. Notifíquese a la parte actora .