Alma E. Muñoz y Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Viernes 18 de septiembre de 2020, p. 3

La petición de consulta popular sobre el posible juicio a los ex presidentes no se trata de una persecución, (porque) no es mi fuerte la venganza; yo cumplo con una responsabilidad y no tengo problemas personales con ninguno de ellos, ni con (Carlos) Salinas ni con (Felipe) Calderón , aseguró el titular del Ejecutivo federal, Andrés Manuel López Obrador.

En conferencia de prensa, insistió en que no podría vivir odiando. Yo soy feliz porque predico el amor al prójimo, no le deseo mal a nadie , pero tampoco me puedo quedar callado, hacer como que no me entero y, peor aún, convertirme en tapadera. ¿Cómo queda el Presidente, la investidura, la institución? Se debilita .

Al afirmar que no puede haber juicio sumario , pidió esperar a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva libremente en 20 días sobre la constitucionalidad de la consulta, así como de la pregunta, para que pase a las cámaras (del Congreso), al INE (Instituto Nacional Electoral) y adelante .

El mandatario explicó que corresponderá a las autoridades competentes demostrar si hay culpabilidad de los ex presidentes, a partir de pruebas que se presenten, así como resolver lo del fuero.

Desde Palacio Nacional, López Obrador planteó a sus antecesores que si no están conscientes, piensen en mi situación y en la del pueblo, en el daño que ocasiona la corrupción y cómo tenemos que poner un hasta aquí a todas las atrocidades .