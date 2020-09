“Bravo por ti, Fernando (…) Eres un jugador que tiene el pincel en la mano y la luz en el alma. Nunca olvidaremos esto. ”

Pedro El Mago Septién en la narración del tercer juego de la serie mundial de 1981 con victoria de Fernando Valenzuela.

uando se gana el premio del Jugador Más Valioso de una liga profesional, cuando ésta tiene también figuras con mucha experiencia y ruta andada, pero además, ese galardón se recibe cuando apenas se tienen 17 años, es el aliento de un destino ganador. Pero ni quienes lo seguían, ni quienes lo premiaron, ni quienes lo admiraban podían imaginar lo que vendría con el lanzador zurdo nacido en Etchohuaquila, Sonora, tierra de campesinos, el primero de noviembre de 1960; nadie podía sospechar en lo que se convertiría Fernando Valenzuela.

Un prospecto en Sonora

Inspirado en su hermano Rafael, quien lo aconsejaba, Fernando se incorporó a la liga infantil de su estado. La seriedad y retraimiento que tenía en el banquillo le sirvió para enfocarse en perfeccionar técnicas de lanzamiento. En 1977 llegó a los Mayos de Navojoa en la Liga del Pacífico y con los Tuzos de Silao, Guanajuato, en la Liga Mexicana. No parecía destino firme que ese joven de 16 años se fuera a andar el mundo siendo callado y tranquilo, sin experiencia fuera del terruño, pero Fernando mantuvo la maleta dispuesta y con ella pasó a los Leones de Yucatán en 1979.

El mexicano que faltaba

El cubano Camilo Corito Varona, buscador de talentos para Grandes Ligas, se dio cuenta del potencial de Valenzuela mientras jugaba para Yucatán, si bien no era él su objetivo en una ronda de búsqueda. De vuelta a Estados Unidos, Corito comentó sobre del zurdo, lo que favoreció a su paisano Mike Brito, buscador de Dodgers, quien se trasladó a México para ver a Fernando. Con ojo, experiencia y mucho colmillo para no permitir que alguien más se adelantara, Brito reportó a su equipo que tenía a un joven que debían cerrar de inmediato. El 6 de julio del mismo 1979, los angelinos firmaron un contrato con el prospecto mexicano. Sin hablar inglés, sorprendido por el ritmo que todo había tomado para él, pero también con la valentía de no perder la oportunidad, Valenzuela cruzó al otro lado para cumplir el sueño dorado de miles de peloteros del mundo: jugar en las Grandes Ligas.

La llegada de Fernando a California se cruza con un hecho muy particular: el monumental estadio de beisbol de los Dodgers se construyó en predios que habitaban comunidades hispanas pobres de Los Ángeles. Esos barrios irregulares fueron borrados como conjuntos habitacionales. En su gran mayoría inmigrantes mexicanos, los desplazados no tenían particular cariño por la novena beisbolera de la ciudad, que para ellos representaba imposición oficial y afectación patrimonial. Sin buscarlo ni el lanzador ni la organización, Fernando pasó a convertirse en el mexicano que había llegado al equipo. De fuerza, corazón y persistencia, ajustaba al mote de El Toro.

El paso natural por las filiales de expansión del primer equipo (algunos llegan a estar un par de años antes de madurar y consolidarse para subir con las figuras) se disolvió cuando las lesiones afectaron al Bullpen de Dodgers. La merma de lanzadores hizo que Fernando estuviera apenas unos meses en la categoría preliminar antes de ponerse la casaca angelina, donde siempre portó su hoy emblemático e histórico número 34. Lanzó como relevista varios juegos con buena fortuna en 1980. El muchacho terminó por lanzar el 9 de abril el juego de apertura de la temporada de 1981 ante la lesión del abridor. Muchos cuestionaban que el mánager Tom Lasorda pusiera en el montículo a un desconocido, pero Fernando lanzó sólido y ganó el juego 2-0. Esa campaña marcó un particular récord: único novato en la historia en conseguir ocho blanqueadas.

La Fernandomanía