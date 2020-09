E

n nuestro tiempo, pocos poetas son aclamados por multitudes que conocen de memoria sus poemas, como ocurrió cuando el poeta, novelista y periodista uruguayo Mario Benedetti leyó en 1997 algunos de sus poemas en el Palacio de Bellas Artes. Su popularidad fue impulsada porque Joan Manuel Serrat musicalizó varios de sus poemas en el disco El sur también existe y Nacha Guevara cantó sus poemas en el disco Nacha Guevara canta a Benedetti. En el centenario de su natalicio reproduzco algunos versos de dos de sus poemas en el recuadro.

Como señalé en la entrega del 11/9/2020, he estado leyendo libros que no había trabajado antes de Abraham Maslow, AM (1908-1970), fundador de la sicología humanista. Uno de ellos, publicado después de su muerte por Edward Hoffman (EH), quien también escribió The Right to be Human: A Biography of Abraham Maslow, 1988 (El derecho de ser humano: Una biografía de Abraham Maslow) se titula en español Visiones del futuro (Kairós, 1998) y omite el subtítulo Los escritos inéditos de Abraham Maslow del original en inglés (1996). Incluye 34 de sus textos inéditos y tres cartas. Además, incluye un prólogo del escritor británico Colin Wilson, quien escribió un libro sobre la obra de AM titulada New Patthways in Psychology (1982) y un esbozo biográfico de Maslow del propio EH, quien escribió un párrafo introductorio a cada texto y clasificó los escritos publicados en tres partes: 1. Personalidad, desarrollo y terapia; 2. Una revisión de la sicología; y 3. Gestión, organizaciones y cambio social. Doy un vistazo rápido a los tres primeros textos del primer grupo. El 1° (titulado Mis primeras revelaciones sobre la cultura y la personalidad escrito cuatro días antes de su muerte) lo introduce EH señalando: “Entre las muchas contribuciones de AM a la sicología y a las ciencias sociales… se encuentra su insistencia en que la motivación y la personalidad humanas son afectadas por factores culturales. Especialmente influido… por la antropóloga Ruth Benedict… expuso como la personalidad y la cultura están siempre interrelacionadas” En este texto, AM narra sus primeras lecturas de antropología social (Malinowsky, Mead, Benedict y Linton) y señala: “decidí ser un antropólogo a tiempo parcial, porque eso parecía un requisito sine qua non para ser un buen sicólogo. En caso contrario, se era simplemente un provinciano ingenuo”. En esa época publicó un capítulo en el libro Psychology of Personality de Stagner, titulado Personality and patterns of culture . Relata que, antes que eso se había fascinado, siendo estudiante, con la obra Fo lkways ( Los pueblos y sus costumbres, en español) de William Graham Sumner, libro escrito en 1906 y describe así su experiencia: “Ataqué la lectura… sin entenderlo. Y continué volviendo sobre este libro una y otra vez. Entonces, una vez… experimenté, mientras leía Folkways una verdadera crisis de sobrecogimiento y admiración. Fue una especie de experiencia-cumbre escalofriante y que ponía los pelos de punta. Yo no era simplemente feliz, sino que también tuve un vislumbre de lo sobrenatural y de pequeñez… mi voto –así habría sido llamado hace 500 años– era también una resolución: hacer como Sumner. Juré que yo intentaría hacer una contribución similar a la filosofía, a la sicología y a la antropología… aquella tarde, mi etnocentrismo se me cayó como si fuera ropa vieja y me convertí en ciudadano del mundo.