Los legisladores deben ocuparse de resolver de manera prioritaria y con prontitud el grave problema señalado. Me indigna sobremanera y me parece absurdo que representantes del partido político en que milito propongan conceder amnistía a quienes han causado daños inconmensurables al pueblo de México y devastado gran parte del entorno ecológico.

Lo sorprendente es la respuesta que se ha dado a este problema. Hoy es políticamente incorrecto alzar la voz para denunciar un delito si éste es cometido por algún grupo que se abandere bajo la etiqueta de minoría históricamente reprimida . Al contrario, quien protesta cuando estas minorías destruyen su propiedad es acusado de antiprogresista y de aliarse con los represores.

En la toma de la CNDH las manifestantes destrozaron (ésa es la palabra, pues pintarrajear un retrato no es agregarle adornos, es destrozarla) obras de arte y destruyeron archivos fundamentales para la lucha por los derechos humanos, pero la opinión pública, muy progresista , en lugar de denunciar esos actos de vandalismo (el Código Penal Federal lo equipara al robo en su artículo 399) las disculpa aduciendo que debido a que las manifestantes han padecido la incomprensión de las autoridades, están en su derecho de elevar el tono de la protesta. Me parece absurdo y me preocupa que con tal de no parecer retrógrados, grandes pensadores del país, y la opinión pública que los sigue y los respeta, justifiquen este sinsentido: cometer un delito como medio para denunciar otro.

Carlos Roberto Ramírez Fuentes

Invitaciones

Argentina: de la independencia a la lucha contra el neoliberalismo

El Círculo de Reflexión del colectivo Buzón Ciudadano invita al análisis y reflexión Argentina: de la independencia en la lucha contra el neoliberalismo, con el antropólogo Carlos Prigollini y el sociólogo José Miguel Candia, ambos argentinos. La cita es hoy a las 17 horas.

Sólo en vivo y suscríbete por YouTube Buzón Ciudadano.

Rosy Almanza, David Villa, Luis Martín Ángeles, Julio Adrián Pérez, Imelda Beristáin, Teresa Moreno, Víctor Hugo Alpizar y José Salcido

Medios de comunicación y la Cuarta Transformación

Morena Coyoacán Centro, invita al seminario Las venas abiertas de América Latina en el siglo XXI. Con la videoconferencia que lleva por título Medios de comunicación y Cuarta Transformación.

Impartirá el doctor Fernando Buen Abad. La cita es hoy a las 17 horas.

La liga para sumarse a esta reu-nión mediante la plataforma de Telmex es https://videoconferencia.telmex.com/j/ 1233539109

Zoia Fernández, José Luis Llanes, Alejandro Heredia, Minerva Mendoza, Roxana Milán, Adriana Guerrero y Aleida Sánchez