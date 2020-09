Rosalía A. Villanueva

Yo quiero que me paguen, hay entrenadores que tienen miedo de hablar por represalias. Estoy cansado, porque no es el trato que merecemos y no tenemos prestaciones , asevera el técnico cubano de esgrima Juan Alexis Salazar Márquez, quien emprenderá acciones legales contra la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) por negarse a cubrir nueve meses de salario.

Ayer se presentó con el abogado Emmanuel de León Garrido y posteriormente acudió al Centro Nacional de Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento, donde habitó y prestó sus servicios siete años, para sacar sus pertenencias.

No me voy a quedar así. Esto se trata de querer chingarme , afirma el entrenador nacional de espada femenil, al denunciar por segun-da vez el incumplimiento del pago de su salario por 25 mil pesos mensuales como pasó el año anterior, aunque en esa ocasión cumplieron luego de exhibirlos en las redes sociales.

“Me dieron un cheque por 233 mil 800 pesos, pero me robaron 14 mil. No me pagaron tres meses. Este año, de enero a la fecha no me han dado nada.

“El pasado 9 de septiembre fui a la Conade. Estaba el ex director de alto rendimiento, Arturo Contreras en su oficina –destituido temporalmente hace dos meses por la Secretaría de la Función Pública al encontrar un faltante de 50.8 millones de pesos en las auditorías que se hicieron en la dependencia dirigida por Ana Guevara–, me miró y sin hablarme mandó a Víctor de Lucio para decirme que no tenía contrato con ellos.