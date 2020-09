Afp y Ap

Periódico La Jornada

Viernes 18 de septiembre de 2020, p. a11

Roma. En su segundo intento, Armand Duplantis voló para romper el récord mundial de Sergei Bubka en el salto con garrocha en una prueba al aire libre que databa desde hace 26 años. El sueco estableció 6.15 metros en la Liga Diamante en Roma, hazaña que definió como una locura .

El poseedor de la marca del orbe en pista cubierta (6.18 metros el pasado febrero en Glasgow), quien tiene 20 años de edad, consiguió mejorar los 6.14 del ucraniano establecidos en Sestriere, Italia, en 1994.

Creo que todavía estoy en las nubes. Es surrealista, uno de esos sentimientos en los que estás soñando un poco. Es una sensación súper loca cuando todo se alinea y haces una muy buena actuación , declaró al portal de World Athletics.

¿Los récords? No diría que me he acostumbrado, es una locura. Todo el mundo hablaba de esto, tenía una gran presión y sabía que debía conseguirlo para que la gente dejara de hacerme esa pregunta. Lograrlo ha sido más un alivio que una alegría, realmente inesperado, lo valoro mucho , subrayó el sueco nacido en Estados Unidos.

El subcampeón mundial y monarca europeo se había aproximado este año al récord de Sergei Bubka, antes de que la pandemia del coronavirus interrumpiera las competencias y aplazara a 2021 los Juegos Olímpicos de Tokio.