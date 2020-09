Fernando Camacho Servín

Jueves 17 de septiembre de 2020, p. 13

Antes de dejar la primera visitaduría de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), José Martínez Cruz avanzó en la elaboración de un documento que podría dar pie a una nueva recomendación sobre el caso Ayotzinapa, pues la que se emitió en 2018 no consignó diversos elementos importantes , como la posible participación del Ejército en la desaparición de los 43 normalistas.

De acuerdo con él, no se trata de borrar todo el trabajo que hizo la extinta oficina especial para el caso Iguala, pero sí de revisar aspectos que estaban orientados a “justificar la ‘verdad histórica’ e incluso a criminalizar” a las escuelas normales rurales”.

En entrevista con La Jornada, Martínez explicó que antes de su salida de la CNDH, la visitaduría a su cargo elaboró un resumen de 264 cuartillas de la recomendación 15VG/2018, emitida durante el periodo de Luis Raúl González Pérez, que apunta a lo que puede ser una nueva sobre la responsabilidad del Estado, el papel del Ejército y el paradero de los 43 desaparecidos .

Resaltó que en el documento dado a conocer hace dos años “hay elementos que se investigaron y que no fueron consignados. No se trata de borrar todo lo que se hizo, pero hay aspectos que, debido a la orientación de justificar la ‘verdad histórica’ del gobierno anterior, se dejaron de lado; fue una recomendación que no respondió a las expectativas de lograr verdad y esclarecimiento de los hechos”.