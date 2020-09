Israel Rodríguez

Periódico La Jornada

Jueves 17 de septiembre de 2020, p. 10

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que congeló 129 millones de pesos en cuentas bancarias del ex gobernador de Chihuahua José Reyes Baeza por una investigación sobre el desvío de fondos públicos a través de universidades estatales el sexenio pasado. El ex gobernador Reyes Baeza declaró en una entrevista a la radio que hasta la tarde de este miércoles no ha sido notificado por la UIF del congelamiento de sus cuentas y que se trata de un linchamiento público en el que no se le ha dado la oportunidad de defenderse.

“El caso del ex gobernador José R versa sobre el presunto desvío de 129 millones de pesos del Issste en el marco de la denominada estafa maestra, entre otras irregularidades financieras”, informó el titular de la UIF, Santiago Nieto, en Twitter.

Agregó que la dependencia a su cargo presentará la denuncia correspondiente ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.