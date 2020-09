▲ La consulta no fue libre, sostiene Juan Carlos Flores, del FPDTA. Foto Rubicela Morelos

Arturo Cano y Rubicela Morelos

Enviado y corresponsal

Periódico La Jornada

Jueves 17 de septiembre de 2020, p. 5

Apatlaco, Mor., Dos plantas termoeléctricas, un gasoducto en zona volcánica y un acueducto forman en conjunto el Proyecto Integral Morelos (PIM), obra emproblemada , para usar la expresión presidencial, a la que se oponen comunidades de la región.

Un proyecto, recuerdan aquí, al que se oponía también el actual Presidente de la República: A Andrés Manuel López Obrador se le olvida que llegó al poder por el descontento social. Si ahora va a seguir generando descontento social, va a obtener una respuesta mayor a la que han tenido los anteriores gobiernos, porque está siguiendo la misma política que los demás .

Habla Juan Carlos Flores Solís, abogado del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala (FPDTA), quien entre 2014 y los primeros días de 2015 pasó nueve meses en una celda de seis metros cuadrados con otros 19 presos , por cortesía del gobierno de Rafael Moreno Valle, que lo acusó de motín, despojo y extorsión. Vieran que hasta aprende uno a acomodarse para dormir , dice ahora con cierto sarcasmo.

–En la conferencia del 10 de septiembre el Presidente dijo que se han atendido todos los problemas, incluyendo los legales, que impedían la continuación de la obra.

–Se interpusieron 17 amparos, de los cuales solamente uno se ha resuelto de manera definitiva (el relacionado con el agua del ejido de Ahuehueyo), es decir, hay 16 amparos vigentes, que están en el periodo de desahogo de pruebas periciales (vulcanología, antropología, hidrología, sicología social, medio ambiente). Todo esto no se ha resuelto y siguen vigentes nueve suspensiones que impiden que los componentes del PIM funcionen. Esto es, el gasoducto Morelos no puede transportar el gas, no se puede llevar el agua de los campesinos a la termoeléctrica ni tampoco puede descargar el agua de purga hacia el río Cuautla.

Flores concede la entrevista a La Jornada a la vera del río Cuautla, a unos pasos del plantón que ejidatarios de la zona mantienen desde hace cuatro años. La charla se interrumpe unos segundos porque pasa una camioneta por el camino de terracería: Son los zapatistas , se oye decir a uno de los ocupantes del vehículo.

Desde el punto se puede ver la planta tratadora y en el suelo los tubos que tendrían que ser conectados antes de diciembre para que, como anunció el presidente López Obrador, la termoeléctrica de Huexca comience a funcionar.

El proyecto ha rebasado una década, pues se inició en el sexenio de Felipe Calderón. Las obras fueron construidas por consorcios españoles por encargo de la Comisión Federal de Electricidad.