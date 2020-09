Dos millones 700 mil firmas

Morena en la Cámara de Diputados anunció que acompañará la solicitud de López Obrador y no presentará su petición. El coordinador de la bancada, Mario Delgado, aseveró que la iniciativa de Pablo Gómez Álvarez, que propone conceder amnistía a los cinco ex presidentes es una puerta por si la Corte desecha la consulta popular solicitada por el mandatario. Si los ministros no aceptan ese ejercicio ciudadano, no pueden dejar de aprobar la consulta de una ley .

A su vez, el Comité Promotor de la Consulta para enjuiciar a los ex presidentes entregó al Senado, antes de que venciera el plazo, cerca de 2 millones 700 mil firmas de ciudadanos que avalan se pregunte a los mexicanos sobre ese asunto.

Así, aunque con la solicitud presentada por López Obrador ya no se requiere que la ciudadanía formule una petición, los integrantes del comité consideraron necesario dejar constancia del respaldo de la población a la exigencia de que Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña sean sometidos a la justicia.