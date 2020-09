Eduardo Murillo y José Antonio Román

Periódico La Jornada

Jueves 17 de septiembre de 2020, p. 3

Académicos y especialistas en derecho constitucional advirtieron que la consulta propuesta con el fin de que los ciudadanos decidan si debe o no enjuiciarse a los ex presidentes es violatoria de los derechos humanos y al debido proceso, además de que pone en riesgo la autonomía e independencia de la Fiscalía General de la República.

Entrevistados por separado, el ministro en retiro de la SCJN José Ramón Cossío; el profesor de la Facultad de Derecho de la UAM Elisur Arteaga; Juan Jesús Garza, del Instituto de Investigaciones Jurídicas, y Salvador Mora Velázquez, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, ambos de la UNAM, señalaron que la consulta coloca en una disyuntiva a la Corte.