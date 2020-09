S

e inició formalmente el proceso de consulta popular para enjuiciar a los cinco ex inquilinos de Los Pinos del régimen neoliberal (tres priístas, dos panistas; el sexto, Miguel de la Madrid, murió en 2012) por los incalculables daños por ellos causados a la nación y los mexicanos. Del discurso se pasó a la convocatoria formal –con una destacada participación ciudadana: 2.5 millones de firmas– y de allí a la presentación legal de la demanda para realizar dicho procedimiento con el fin de investigar y sancionar, en su caso, la presunta comisión de delitos por parte de Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, antes, durante y después de sus respectivas gestiones .

La elaboración, anuncio y entrega formal del documento respectivo corrió a cargo de López Obrador, lo recibió el Senado de la República y este lo turnó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la que definirá la constitucionalidad de la solicitud presidencial y en un máximo de 20 días debe pronunciarse al respecto.

Se conocen muchas de las tropelías (verdaderos asaltos a la nación) de los directamente involucrados en la petición presidencial, pero si la investigación procede quedarán al desnudo todas las corruptelas no sólo de los ex inquilinos de Los Pinos y sus respectivas pandillas, sino de políticos, legisladores, jueces, magnates y fauna conexa que de México hicieron su negocio particular, con incalculables costos para el país y sus habitantes. Y en este sentido la banda de los cinco arrasó.

En eso de desmantelar al Estado y depredarlo, de reconvertir al país en un negocio particular, se puede decir que Miguel de la Madrid fue el ingeniero responsable de la obra negra, mientras Carlos Salinas de Gortari fue el arquitecto encargado de los acabados, y cada uno de los sucesores en Los Pinos aportó lo suyo, y de ello da puntual cuenta la petición formal del presidente López Obrador, con el respaldo de 2.5 millones de firmas ciudadanas.