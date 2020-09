a ley de Consulta Popular aprobada originalmente por el Congreso en 2014 lleva el sello de Emilio Gamboa Patrón y Manlio Fabio Beltrones, líderes del Senado y la Cámara de Diputados, y, por supuesto, del jefe del Ejecutivo, Enrique Peña Nieto. Paradójicamente, fue hecha para impedir las consultas populares. El viejo régimen no quería que los ciudadanos se expresaran, entonces trazó un laberinto de requisitos antes de que llegaran a realizarse. Las reformas a la ley del año pasado no mejoraron el acceso de los ciudadanos al procedimiento. Aun así, el presidente López Obrador envió la solicitud para hacer una consulta sobre si deben ser sometidos a juicio por las autoridades correspondientes los cinco presidentes del neoliberalismo –Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Peña Nieto. Tiene un sólido sustento, fue elaborada por el consejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra. Ya está en la Suprema Corte el documento. Le tocará estudiarlo y resolverlo al ministro Luis María Aguilar. Egresado de la Facultad de Derecho de la UNAM, forma parte de la Corte desde el 1 de diciembre de 2009 y se desempeñó como su presidente del 2 de enero de 2015 hasta el 2 de enero de 2019. Fue propuesto al Senado por el presidente Calderón en noviembre de 2009. Es decir, el ministro Luis María Aguilar se encuentra en la encrucijada de aprobar, o rechazar, que sea sometido a juicio el presidente al que le debe la bien pagada chamba. Cualquiera que sea su decisión, hará ruido. Más allá de la suerte que corra la propuesta del presidente López Obrador, quedará grabado en el libro de las efemérides nacionales el día que un presidente decidió romper con el ciclo de complicidades de sus antecesores. Entre ellos se taparon todo.

Ombudsman social

Asunto: se quedó sin inscripción

El ciclo escolar pasado mi nieta estuvo en una escuela particular, pero con esta situación del coronavirus ya no es posible seguirla enviando, por lo cual hemos buscado la forma de inscribirla a una primaria pública, pero como no se hizo la preinscripción en su momento –a principios de año–, ahora no podemos. Vivimos en Metepec, estado de México, y el gobierno habilitó portales electrónicos para hacer trámites relacionados a este tema. Entramos a uno llamado PAEB, el cual nos asigna una escuela que ya no tiene cupo, al igual que todas alrededor de aquí. Asímismo, el gobierno del estado pone en su portal dos direcciones electrónicas para cualquier aclaración, pero nadie contesta. Mi nieta ha estado estudiando –le conseguimos unos libros–, ve los programas de primero de primaria en la tele, pero no está inscrita.

Servando Chávez Camacho / Metepec

