Karla Torrijos

Periódico La Jornada

Jueves 17 de septiembre de 2020, p. a11

Misael Domínguez, volante de Cruz Azul, reconoció que no ha sido considerado para jugar más minutos con el conjunto cementero debido a que su desempeño no ha sido óptimo en el presente torneo Guardianes 2020, pues indicó que tiene fallas en la labor defensiva.

Uno siempre busca estar en el once titular, ahora me toca ingresar de revulsivo y aprovechar los minutos que me da el entrenador Robert Dante Siboldi. En lo personal, creo que me falta defender más, ayudar un poco más el equipo, pero voy a seguir trabajando , comentó el jugador de 20 años edad, ayer en una conferencia de prensa virtual.

A pesar de que el juvenil ha tenido poca actividad en esta temporada, la afición celeste lo ha respaldado por sus buenas actuaciones en los partidos en los que ha participado, e incluso, ha pedido en redes sociales que tanto a él como a su compañero Alexis Gutiérrez les den más minutos dentro del terreno de juego.