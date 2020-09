Agencias

Periódico La Jornada

Martes 15 de septiembre de 2020, p. 14

Isla De Lesbos., El gobierno griego volvió a acusar ayer a los migrantes de haber incendiado el campo de Moria en la isla de Lesbos donde, a pesar de ciertas reticencias, centenares de exiliados se están instalando en un centro temporal, sin duchas ni colchones , según la Afp.

El campo [de Moria] fue quemado por refugiados y migrantes que buscaban chantajear al gobierno para que fueran transferidos rápidamente desde la isla al continente, afirmó Stelios Petsas, portavoz del gobierno griego en conferencia de prensa en Atenas.

En la madrugada del 9 de septiembre, el megacampamento de Moria, el más grande de Europa, erigido hace cinco años en el momento álgido de la crisis migratoria, fue por completo destruido por las llamas, dejando al raso a sus 12 mil ocupantes, que vivían allí en condiciones insalubres.

Mientras se indaga el origen del siniestro, en Lesbos miles de solicitantes de asilo, exhaustos y hambrientos, sobreviven sin refugio ni protección.

Muchos exiliados, que se albergaban en Moria desde hace meses, incluso años, rechazan ir a las nuevas instalaciones levantadas apresuradamente, por temor a no poder salir de la isla una vez dentro de éstas. Aunque otros sí lo hacen, les guste o no.

No tengo opción , afirma Pariba, una afgana que llegó a entregar sus papeles tras 10 meses en Moria. Con sus tiendas blancas, el nuevo campamento parece duro, con el sol dando directo y sin sombra. Pero iré mañana porque no me queda opción .

En el nuevo campo, cerrado a la prensa, Malik, migrante argelino, comenta por teléfono a la Afp sus condiciones de vida junto a su mujer y cinco hijos, una de las primeras familias en instalarse, el sábado, en las tiendas provistas por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur).