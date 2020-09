Europa Press, Afp y Reuters

Periódico La Jornada

Martes 15 de septiembre de 2020, p. 12

Madrid. El mundo no puede permitirse el lujo de volver a estar desprevenido ante una pandemia y el hecho de que los líderes no hayan prestado atención a las advertencias y no se hayan preparado para la pandemia puso al orbe en riesgo , señaló ayer el segundo informe Un mundo en desorden, del Consejo de Supervisión de la Preparación Global (GPMB), órgano independiente de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Banco Mundial.

El año pasado, el GPMB advirtió que el mundo no estaba preparado para la probabilidad muy real de que una pandemia mortal se extendiera por todo el mundo, matara a millones de personas, perturbara las economías y desestabilizara la seguridad nacional. De hecho, pidió medidas urgentes para romper el ciclo de pánico y negligencia que ha caracterizado la respuesta a las crisis de salud global en el pasado.

En su nuevo informe, el GPMB ofrece una evaluación de la respuesta global al Covid-19, calificándola como un fallo colectivo para tomar en serio la prevención, preparación y respuesta ante una pandemia y priorizarla en consecuencia.

La transparencia y la responsabilidad son esenciales para responder a la pandemia de Covid-19. La confianza es la base de las relaciones entre el gobierno y la comunidad para una mejor salud, pero esa confianza se disipa cuando los gobiernos y los líderes no cumplen con sus compromisos , dijo el copresidente de GPMB, Elhadj As Sy.

El informe evidenció que, si bien el Covid-19 ha demostrado que el mundo está profundamente interconectado a través de la economía, el comercio, la información y los viajes, uno de los mayores desafíos de la pandemia ha sido la vacilación de la cooperación multilateral.