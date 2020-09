Israel Rodríguez

Periódico La Jornada

Martes 15 de septiembre de 2020, p. 11

La Unidad de Inteligencia Financiera, perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, informó que ha realizado el bloqueo de cuentas bancarias de José Reyes N, Salvador N y Elíseo N, actual funcionario del municipio de Delicias, Chihuahua.

El congelamiento de cuentas se efectúo después de detectarse movimientos irregulares a través del sistema financiero nacional.

Aunque la UIF no identifica a los personajes, se trata de José Reyes Baeza, ex gobernador de Chihuahua y ex director del Issste; Eliseo Compeán,este último presidente municipal de Delicias, y Salvador Alcántara Ortega, presidente de la Asociación de Usuarios de Riego del Estado de Chihuahua.