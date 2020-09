Existen personas desplazadas desde la mañana , reportaron la noche del mismo domingo. Este lunes siguieron los disparos.

Señalan que los gobiernos estatal y federal y las autoridades de Chenalhó: han respaldado estos grupos paramilitares que operan desde hace años. Lo único que han hecho es militarizar a los pueblos originarios y amenazar con encarcelarnos como pueblos. Pero esto no nos calla. Seguimos la lucha por la recuperación total de nuestras tierras que han sido despojadas por los paramilitares de Santa Martha .

Presentándose como la voz de Magdalena Aldama , denuncian “al centro de derechos humanos supuestamente llamado ‘Comité Digna Ochoa’, conformado por dos personas que pertenecieron al Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS). Éstos siempre han atacado a los diferentes centros de derechos humanos y apoyan y respaldan a los grupos paramilitares”.