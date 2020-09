Enrique Méndez

Periódico La Jornada

Martes 15 de septiembre de 2020

Criticada por diputadas de todos los partidos –incluso de Morena–, quienes reclamaron la omisión y la debilidad de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ante la pandemia y los casos de agresiones a mujeres, Rosario Piedra Ibarra reviró a las legisladoras: hoy sí reclaman .

En una reunión de trabajo virtual, donde defendió que en el comedor de la sede, en la calle de Cuba número 60, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, se servían entre 30 y 50 comidas al día, no sólo a ella y al personal, y que en el refrigerador no había cortes gourmet, sino bisteces y chambarete , la titular de la CNDH reconoció que la desatención a las víctimas en el país ha generado hartazgo.

Se vive, dijo, una grave crisis del sistema de justicia y una peligrosa crisis de atención a víctimas que contribuyen al escepticismo y a cuestionar la eficacia de las instituciones de derechos humanos .