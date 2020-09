Alonso Urrutia y Angélica Enciso

Periódico La Jornada

Martes 15 de septiembre de 2020, p. 5

México avisó al gobierno de Israel que el ex director de la desaparecida Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón de Lucio se encuentra en ese país y cuenta con una orden de aprehensión por manipular las indagatorias sobre la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, informó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Con las evidencias que se cuentan, no debe considerarse como un perseguido político por su participación en esos hechos lamentables , indicó el mandatario.

Tras recordar que originalmente se había ubicado a Zerón de Lucio en Canadá, apuntó que “el gobierno de Israel no podría –lo digo de manera respetuosa– dar protección a una persona con estas características; no sería justo ni humano, porque hay elementos suficientes para demostrar que actuó de manera indebida, con arbitrariedad. No voy a detallar sobre este asunto, pero esa es la información que se presentó al respecto”.