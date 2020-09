Andrea Becerril y Víctor Ballinas

Periódico La Jornada

Martes 15 de septiembre de 2020, p. 4

Miguel Ángel Osorio Chong, ex secretario de Gobernación, aseguró que la Fiscalía General de la República (FGR) le notificó que no habrá ejercicio penal en su contra dentro de la investigación seguida por la Secretaría de la Función Pública por supuestas irregularidades en su declaración patrimonial.

Entrevistado en el Senado, el ahora coordinador de la bancada priísta recalcó que su carrera en el servicio público, tanto en el gobierno de Hidalgo como en la Secretaría de Gobernación, la ha llevado en completo apego a la ley.

En el caso de los señalamientos por un eventual incremento de su patrimonio inmobiliario, precisó que hizo entrega de la documentación que acredita que no adquirió una casa en la Ciudad de México, ya que regresó el préstamo bancario contratado para ese fin. Agregó que más allá de las pruebas que presentó, la FGR hizo sus propias indagatorias y le notificó el no ejercicio de la acción penal, porque no encontraron ningún elemento para que eso sucediera .

El senador Osorio Chong añadió que falta la segunda vía, ya que la Secretaría de la Función Pública sigue su propia investigación y le notificaron que les llevará mes y medio dar la resolución.