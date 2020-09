La bancada de Morena en la Cámara de Diputados presentó una iniciativa de ley de amnistía para los ex presidentes, desde Carlos Salinas de Gortari a Enrique Peña Nieto, pero acotó que la propuesta sólo tiene como fin que la ciudadanía decida en una consulta si se les perdonan sus probables delitos; en caso de que no sea así, retiraría el proyecto, pero ya habría una opinión colectiva.

¿Se olvidarán las ofensas?

En la iniciativa de amnistía, firmada por Pablo Gómez y acompañada por otros diputados de Morena, se plantea si el pueblo de México puede olvidar las ofensas del pasado. Delgado precisó que se trata de un camino alternativo para la consulta .

Puntualizó que si la Suprema Corte de Justicia de la Nación decide que no es válida la solicitud de consulta, es difícil negar un ejercicio ciudadano sobre la aprobación de una ley, porque ahí no se viola nada, y si la Corte tira la petición de juicio a ex presidentes, se plantea una consulta de ley de amnistía poniendo claramente que lo que queremos es que no se apruebe .