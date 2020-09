Andrea Becerril y Yolanda Chio

Martes 15 de septiembre de 2020, p. 3

El Senado espera que en las próximas horas el presidente Andrés Manuel López Obrador haga llegar a esa cámara la solicitud para convocar a una consulta popular sobre la posibilidad de enjuiciar a ex presidentes que hubieran incurrido en actos de corrupción, la que se remitirá de inmediato a la Suprema Corte de Justicia, comentó el coordinador de Morena, Ricardo Monreal.

La intención es que se le dé entrada en la sesión de hoy. El tema dividió opiniones, pues mientras el senador Monreal consideró que lamentablemente los ciudadanos no lograron reunir el millón 600 mil firmas, debido al corto plazo que tuvieron , el coordinador del PRI, Miguel Ángel Osorio Chong, consideró que los mexicanos entendieron que no llevaba a nada esa consulta, ya que esa petición de llevar a juicio a los ex presidentes iba a ser rechazada, porque está al margen de la ley .

Los ciudadanos, agregó, saben perfectamente bien que no es por ahí el proceso que se le debe seguir a ex presidentes o a cualquier persona . El priísta resaltó que el único camino es la ley y toda denuncia debe darse en el marco del debido proceso ante el Poder Judicial y no por la vía mediática.

El senador panista Gustavo Madero comentó que el hecho de no lograr reunir las firmas sólo significa que el presidente López Obrador perdió el apoyo de la mayoría.

Monreal recordó que la solicitud de consulta la pueden presentar tanto los ciudadanos como el jefe del Ejecutivo y cualquiera de las cámaras del Congreso, con una tercera parte de los legisladores.

Hizo notar que dado que el Presidente ya lo anunció, sólo esperan en el Senado que les haga llegar la solicitud formal, en las próximas horas, ya que tiene de plazo hasta un minuto antes de la medianoche de hoy para convocar a esa consulta.